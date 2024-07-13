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Такер Карлсон жестко высказался о Байдене

Такер Карлсон: все давно знали об умственных проблемах Байдена

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон был удивлен, узнав, что многие поражаются умственным проблемам американского президента Джо Байдена, давно было известно, что у лидера проблемы с когнитивными способностями. Об этом журналист заявил на своем сайте.

«Я же знаю Байдена, я много раз видел его, находился рядом на протяжении более 30 лет. И я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил в четвёртый раз баллотироваться в президенты», — отметил Карлсон (цитата по РИА Новости).

Журналист отметил, что тогда, пять лет назад, он очень удивился такому решению Байдена, подумав, что он стал «совсем другим».

По словам Карлсона, неудивительно, что Байден проиграл на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом, поскольку все давно знают, что у действующего президента США есть проблемы с когнитивными способностями.

До этого сообщалось, что члены Демократической партии паникуют из-за возможного поражения Байдена на выборах, демократы могут лишиться власти в конгрессе.

Ранее экс-советник Пентагона обратился к Байдену с требованием уйти в отставку.

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