В США предрекли распад НАТО при Трампе

НАТО распадется, а США будут выражать ценности авторитаризма, если экс-президент США Дональд Трамп сможет переизбраться на выборах в ноябре. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, его слова приводит газета Hill.

«Я думаю, что вы увидите разрушенное НАТО (при победе Трампа. – прим. ред.). Мы будем выражать ценности авторитаризма и тоталитаризма. Мы продолжим идти по пути беззакония», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Карвилла, США могут «лишиться конституции» при Трампе.

До этого официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации.

Ранее в США признали, что НАТО взяло курс на войну с Россией.