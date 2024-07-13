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В Госдуме отреагировали на опубликованный в Германии «план войны» с РФ

Депутат Чепа заявил, что НАТО всегда вело подготовку к войне

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что НАТО всегда вело подготовку к войне с Россией. Таким образом он в разговоре «Лентой.ру» прокомментировал опубликованный в Германии «план войны» с РФ.

«НАТО — это военный союз, который был организован много лет назад. После распада Варшавского договора у альянса один противник — Россия. НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — заявил депутат.

По его мнению, план войны с Россией — это не что-то новое для политики НАТО.

12 июля немецкая газета Bild сообщила, что Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай переброски войск НАТО на восток.

В плане указано, что Германия является неким узловым пунктом для НАТО, задачей которого будет переброска военных альянса для их участия в конфликте, в котором противником выступит Россия.

Позже глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия может атаковать одну из стран–участниц НАТО в 2029 году.

Ранее в Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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