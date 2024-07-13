Британский профессор назвал лучший момент для переговоров РФ и Украины

Почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что для начала переговоров между Россией и Украиной нет лучшего времени, чем сейчас. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Он отметил, что отправной точкой для переговоров может стать прекращение огня — ограниченное по времени или бессрочное.

По его словам, рано или поздно Москве и Киеву придется начать переговоры, если только не вспыхнет третья мировая война и не будет разрушена вся Европа. Такой вариант вполне возможен, если эскалация и безумие продолжатся, добавил эксперт.

Продолжительность военной операции на Украине приближается к отметке в 29 месяцев. Боевые действия продолжаются, но в России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта.

Призывы к поиску условий мира постепенно нарастают на Западе, а в Киеве намекают на готовность отказаться от жестких условий для начала переговоров. Чем может закончиться конфликт на Украине и как может выглядеть мир — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Чехии призвал давить на Россию для урегулирования на Украине.