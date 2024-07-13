Посол оценил готовность Запада к нормализации отношений с Ираном

Западные страны не готовы к диалогу с Ираном для нормализации отношений. Об этом заявил посол Москвы в Тегеране Алексей Дедов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, последние действия государств Запада свидетельствуют об отсутствии у них желания искать компромисс с иранскими властями. В частности, речь идет о принятии антииранской резолюции на одной из последних сессий Совета Управляющих МАГАТЭ.

«Это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений», — подчеркнул посол.

Он также обратил внимание, что никто из западных лидеров не поздравил нового иранского президента Масуда Пезешкиана с избранием. При этом главы многих других государств, включая РФ, направили коллеге из Ирана поздравительные телеграммы.

В конце мая Франция, Великобритания и Германия разработали проект резолюции для МАГАТЭ с требованием ужесточить контроль над иранской ядерной программой. Документ предполагает возможность запросить у генерального директора агентства Рафаэля Гросси более детальный отчет о деятельности Тегерана в ядерной сфере по сравнению с теми докладами, которые предоставлялись до этого.

5 июня Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию. За документ проголосовали 20 членов структуры.

Ранее во Франции рассказали о планах вместе с США оказать давление на Иран.