Глава МИД Украины пожаловался, что вступление Киева в НАТО затягивается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может ждать еще 75 лет, чтобы вступить в НАТО. Его слова передает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Дипломат отметил «положительные сигналы» после саммита НАТО в Вашингтоне, однако дал понять, что вступление Украины затягивается.

«Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже», — заявил он.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине, а также способствование большей совместимости армии этой страны со стандартами НАТО станут для Киева «мостом к членству в альянс».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анонсированный руководством НАТО «мост для Украины» в альянс разводной.

8 июля спецпомощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер сообщил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая сейчас отсутствует.

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.