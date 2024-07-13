КНДР решительно осудил декларацию саммита НАТО

Корейская Народно-Демократическая Республика решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО, принятую в Вашингтоне, и считает ее программой конфронтации, которая может привести к третьей мировой войне. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне подчеркнули, что документ НАТО нарушает права независимых и суверенных государств.

В МИД КНДР подчеркнули, что происки США по расширению Североатлантического альянса являются самым злокачественным источником, обстоятельно угрожающим миру в регионе, обостряющим обстановку международной безопасности и вызывающим мировую гонку вооружений.

Дипломаты Северной Кореи заметили, что сложившаяся ситуация требует новых сил и методов ответа для предотвращения попыток Соединенных Штатов по расширению военного блока, Пхеньян в свою очередь не будет молчать и не позволит допустить глобальную катастрофу.

КНДР будет основательно сдерживать опасность агрессии и войны, защищать мир и безопасность в регионе и остальном мире более мощным стратегическим ответом, добавили в МИД.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую РФ якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал прошедший саммит позором. По его словам, это мероприятие не только не внесло в мировую повестку «каплю здравого смысла», но более того, лишь усугубило напряженность.

Ранее в США назвали условие для переговоров с Россией.