Байден признал, что часто ошибается и путает имена

Президент США Джо Байден признал, что делает много ошибок и оговорок в рамках своих публичных выступлений, а также часто путает имена. Об этом американский лидер заявил на митинге в штате Мичиган, передает ТАСС.

«Вы могли заметить, что после дебатов пресса… обрушилась на меня с критикой. Я делаю много ошибок», — подчеркнул американский лидер.

При этом президент отметил, что не намерен выходить из президентской гонки с его оппонентом Дональдом Трампом. Байден выразил уверенность в своей победе на выборах.

До этого сообщалось, что оговорки Байдена, допущенные им на саммите НАТО в Вашингтоне, только усилят сомнения демократов в способности главы государства баллотироваться на второй срок.

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

Ранее в США признали, что НАТО препятствует миру на Украине.