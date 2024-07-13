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Президент Чехии призвал давить на Россию для урегулирования на Украине

Президент Чехии Павел: Россию нужно убедить в недостижимости успехов на Украине

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Robert Michael/Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине. Его слова передает Seznam Zpravy.

Президент Чехии назвал необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию, убеждая как можно больше стран в необходимости разрешить украинский конфликт в соответствии с международным правом. Павел при этом отметил, что союзники Украины должны обеспечивать ее всем необходимым, а в ходе переговоров им не стоит признавать частью России территории, которые ранее входили в состав страны.

По мнению главы Чехии, если Украина устоит перед давлением РФ, то прогресс может быть заметен уже в конце текущего года или в начале следующего.

До этого Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года — по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

В мае премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что по чешской инициативе на Украину будут поставлены десятки тысяч боеприпасов.

Ранее Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине.

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Операция на Украине
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