В США призвали Байдена подумать, сможет ли он победить Трампа

Президенту США Джо Байдену необходимо прислушаться к американскому народу и подумать, является ли он лучшим кандидатом на выборах, считает губернатор Массачусетса, демократ Мора Хили, передает Fox News. По ее словам, политику нужно тщательно оценить свои возможности и дальнейший путь после провала на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Лучший путь вперед прямо сейчас — это решение, которое должен принять президент. В ближайшие дни я призываю его прислушаться к мнению американского народа и тщательно оценить, остается ли он нашей главной надеждой победить Дональда Трампа. Что бы ни решил президент Байден, я намерен сделать все, что в моих силах, чтобы победить Дональда Трампа», — отметила Хили.

Она добавила, что благодарна Байдену за его работу на посту президента и победу над Трампом на выборах 2020 года. Хили подчеркнула, что текущая избирательная кампания, вероятно, еще важнее для США.

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