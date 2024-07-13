Армения заплатит за ОДКБ

Армении начислят взнос за членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря принятие решения Ереваном о заморозке членства республики в ОДКБ. Об этом заявил постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев, передает РИА Новости.

«Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении», — заявил Васильев.

Согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года», Армении будет начислена сумма в размере 53,22 млн рублей.

При этом Васильев добавил, что решение платить или не платить этот взнос будет приниматься только благодаря «политической воли» армянского руководства.

До этого руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о планах выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.