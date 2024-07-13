Пезешкиан высказался по мирному урегулированию в Газе

Иран будет использовать все политические рычаги для остановки конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета Tehran Times, в которой Пезешкиан опубликовал свою программную статью.

«В качестве первой меры моя администрация призовет соседние с нами арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения массовых убийств и предотвращения расширения конфликта», — пишет Пезешкиан в статье, названной «Мое послание новому миру».

До этого новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал выстроить со всеми странами баланс отношений.

Одним из ключевых приоритетов во внешней политике Пезешкиан назвал продолжение расширения сотрудничества с Россией, особенно в рамках объединения БРИКС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.