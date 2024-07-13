Новый президент Ирана озвучил основы своего курса внешней политики

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал выстроить со всеми странами баланс отношений. Об этом сообщает газета Tehran Times, в которой Пезешкиан опубликовал свою программную статью.

«Моя администрация будет проводить политику, основанную на благоприятных возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами в соответствии с нашими национальными интересами, экономическим развитием и требованиями регионального и глобального мира и безопасности», — пишет Пезешкиан в статье, названной «Мое послание новому миру».

Одним из ключевых приоритетов во внешней политике Пезешкиан назвал продолжение расширения сотрудничества с Россией, особенно в рамках БРИКС.

До этого новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что во главе правительства страны он будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине.

Ранее Пезешкиан позвонил президенту России Владимиру Путину.