Псков поможет выгнанным из Латвии русским

Вынужденным переселенцам из Латвии, которым грозит депортация из страны из-за новых требований в законе об иммиграции, будет оказана всевозможная помощь. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона пояснил, что из-за поправок к латвийскому закону об иммиграции, депортация может коснуться до пяти тысяч человек.

«Два года мы принимали жителей наших исторических территорий, помогали оформлять документы, помогали с трудоустройством и многим другим. У нас действует механизм адресной поддержки. И при переселении из Латвии работа будет выстроена в таком же ключе», — заявил Ведерников.

Губернатор добавил, что обладатели востребованных профессий, в том числе врачи и учителя, будут обеспечиваться служебным жильем в приоритетном порядке, также, как и дети.

До этого в Латвии предложили белорусам и россиянам запретить работать в школах.

Ранее президент Латвии рассказал о русскоязычных жителях страны, которые явно поддерживают Россию.