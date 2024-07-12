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В Польше сообщили о хакерской атаке на сайт парламента

В Польше сообщили о DDoS-атаке на сайт сейма

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Czarek Sokolowski/AP

Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт сейма (нижней палаты польского парламента) во время голосования по ряду законопроектов 12 июля. Подробности рассказал спикер сейма Шимон Холовня, сообщает телеканал Polsat.

«Теперь мы знаем, что это была DDoS-атака, направленная на то, чтобы сделать невозможным подключение к сайту Сейма через устройства, использующие сим-карту», — сказал он.

Незадолго до этого министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский обвинил РФ в кибератаках на Польшу, а также заявил, что якобы хакеры в ближайшие месяцы могут отключить критическую инфраструктуру.

В прошлом году хакеры из России совершили атаку на информационные ресурсы министерств обороны и спецслужб прибалтийских стран и Польши.

Совместные действия RaHDit и других групп хакеров 4 сентября привели к парализации работы финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры и сайтов органов госвласти в этих государствах.

Ранее глава МИД Польши призвал нанести поражение России.

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