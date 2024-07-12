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США заморозили помощь Грузии

Заместитель госсекретаря США Зея: Вашингтон заморозил помощь Тбилиси

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Depositphotos

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила, что Соединенные Штаты заморозили оказание помощи Грузии. Ее слова передает ТАСС.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — сказала Зея, подводя итоги своего визита в республику.

Она пояснила, что Вашингтон обеспокоен антидемократичными действиями правительства Грузии и дезинформацией, которую распространяют некоторые представители правящей партии страны. Зея отметила, что эти шаги подрывают евро-атлантический путь республики.

14 мая парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и документ был принят окончательно.

6 июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.

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