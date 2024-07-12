В Чехии заявили, что для Украины будет успехом сохранение оставшихся территорий

Украина может считать успехом, если ей удастся сохранить оставшиеся под ее контролем территории при нынешнем уровне поддержки Запада. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, чьи слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем оставшиеся у нее территории, это уже можно будет считать успехом», — отметил чешский лидер.

Павел в ходе выступления в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне заявил, что в ближайшей перспективе не наступит какого-либо перелома на линии боевого соприкосновения РФ и Украины.

Также чешский лидер отметил, что у Киева отсутствует возможность вернуть потерянные им территории. Поэтому необходимо учитывать этот факт при разработке мирных договоренностей.

Павел подчеркнул, что, называя новые регионы России «временно оккупированными территориями», коллективный Запад должен понимать, что Киеву не удастся их вернуть в обозримом будущем.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы остаться в границах 1991 года, если бы десять лет назад на фоне событий на «майдане» не было бы сорвано соглашение между оппозицией и бывшим главой страны Виктором Януковичем.

Ранее Украина отвергла план Орбана о переговорах с Россией.