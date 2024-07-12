Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Еще предстоит работа и есть сложные вопросы, но на эти «рамки» сейчас согласились как Израиль, так и ХАМАС», — заявил президент США.

Как стало известно, переговорный процесс по прекращению огня в анклаве возобновился неделю назад. Сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в секторе Газа. При этом конкретных деталей не приводилось.

В свою очередь глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил, что действия израильской армии на территории анклава могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия.

Ранее Нетаньяху назвал условие для освобождения заложников.