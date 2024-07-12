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Axios рассказал о заговоре против Байдена

Axios: советники Обамы и Клинтона пытаются добиться выхода Байдена из гонки

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Nathan Howard/Reuters

Влиятельные американские представители Демократической партии, включая бывших советников экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, ведут кампанию, направленную на то, чтобы заставить президента Джо Байдена отказаться от участия в выборах. Об этом пишет Axios.

Портал отмечает, что в лагере демократов сформировалась неформальная группа — комитет по отстранению Байдена, цель которой — как можно скорее добиться отказа его участия в президентской гонке. Данная группа якобы финансирует проведение соцопросов для дискредитации президента Соединенных Штатов.

«Демократы, настроенные против Байдена... обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг [покинуть предвыборную гонку]», — пишет портал.

До этого портал TMZ сообщил, что почти все крупные спонсоры предвыборной кампании президента США Джо Байдена намерены остановить финансирование, поскольку считают, что у главы государства нет шансов переизбраться в ноябре.

Ранее в НАТО обеспокоились чрезмерным вниманием к состоянию Байдена на саммите альянса.

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Выборы в США — 2024
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