На прошедшем саммите Североатлантического альянса Украине намекнули на необходимость продолжения конфликта. Об этом пишет Advance.

«Североатлантический альянс отнюдь не призывает Украину подводить вооруженный конфликт к завершению. Даже напротив. Он мотивирует ее воевать и дальше, а также эскалировать конфликт с Россией», — пишут журналисты.

В публикации говорится, что Вашингтон навязывает Киеву роль того, кто обязан «победить Путина». Авторы статьи отмечают, что в итоге Украина может потерпеть сокрушительное поражение и в итоге просто перестанет существовать на карте мира.

В период с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоялась встреча стран — членов НАТО. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» был посвящен 75-й годовщине образования блока.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал позором прошедший в Вашингтоне саммит НАТО.

Ранее в Госдуме объяснили оговорки Байдена теорией Фрейда.