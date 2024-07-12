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НАТО уличили в подталкивании Украины к продолжению конфликта с Россией

Advance: на саммите НАТО Украину побуждали продолжать конфликт с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На прошедшем саммите Североатлантического альянса Украине намекнули на необходимость продолжения конфликта. Об этом пишет Advance.

«Североатлантический альянс отнюдь не призывает Украину подводить вооруженный конфликт к завершению. Даже напротив. Он мотивирует ее воевать и дальше, а также эскалировать конфликт с Россией», — пишут журналисты.

В публикации говорится, что Вашингтон навязывает Киеву роль того, кто обязан «победить Путина». Авторы статьи отмечают, что в итоге Украина может потерпеть сокрушительное поражение и в итоге просто перестанет существовать на карте мира.

В период с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоялась встреча стран — членов НАТО. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» был посвящен 75-й годовщине образования блока.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал позором прошедший в Вашингтоне саммит НАТО.

Ранее в Госдуме объяснили оговорки Байдена теорией Фрейда.

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