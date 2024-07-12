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В МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Киев к продолжению конфликта

Захарова: принятые на саммите НАТО решения поощряют Киев продолжать конфликт

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Станислав Красильников/РИА Новости

Принятые на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО решения призваны стимулировать Украину продолжать вести конфликт с Россией, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила во время пятничного брифинга.

«Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий», — сказала представитель МИД.

При этом она отметила, что единство блока во время саммита «трещало по швам» из-за разногласий по поводу членства Украины в НАТО, а также ее финансирования.

В период с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоялась встреча стран — членов НАТО. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» был посвящен 75-й годовщине образования блока.

В последний день мероприятия в столице США состоялась двусторонняя встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды и южнокорейского президента Юн Сок Ёля, которые договорились углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Ранее Захарова иронично назвала Байдена «пророссийским кандидатом».

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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