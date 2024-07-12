Стало известно, когда Макрон примет отставку правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства 16 июля. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo, ссылаясь на участников встречи Макрона с его сторонниками, которая прошла в пятницу в Елисейском дворце.

«Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя и правительства во вторник, 16 июля, после последнего заседания совета министров», — сообщили журналисты.

Во Франции развиваются последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. Он заявил, что должен уйти из верности демократии. Однако президент отказался отпускать главу своего правительства из опасений нарушить «стабильность» государства. Ранее Макрон уже говорил о хаосе, ожидающем Францию по итогам выборов в Европарламент, на которых большинство получили ультраправые.

До этого стало известно, как Макрон разгневал Францию отчаянным письмом.