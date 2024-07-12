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Военный эксперт раскрыл, чем обернется для мировой политики победа Байдена

Военэксперт Баранец: после победы Байдена мир будет дальше погружаться в войну

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Yves Herman/Reuters

Если нынешний президент США Джо Байден по итогам выборов осенью 2024 года останется у власти, мир будет дальше погружаться в конфликты. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Будет продолжение войны в еще более жестких формах, с дальнейшим погружением НАТО в этот конфликт. Продолжение войны будет с более усиленным участием американских контингентов. Будут формироваться новые контингенты в НАТО и в Европе, которые ясно нацелены на Россию», — сказал Баранец.

12 июня американское издание TMZ сообщило, что Почти все крупные спонсоры предвыборной кампании президента США Джо Байдена намерены остановить финансирование, поскольку считают, что у главы государства нет шансов переизбраться в ноябре.

До этого стало известно, что экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в приватных беседах выражают обеспокоенность относительно возможностей Байдена победить Трампа на выборах.

Ранее в США признали, что оговорки Байдена удручают демократов.

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