Стало известно о десятилетней подготовке Украины к конфликту с РФ

Украина в течение десяти лет готовилась к конфликту с Россией и создавала агентурную сеть в Крыму. Об этом заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не стоит забывать, что Украина начиная с 2014 года активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации», — заявил военный.

Сыртланов отметил, что Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, а также различные агентурные группы, диверсантов. Военный добавил, что правительство страны вербовало сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на российской территории.

Полковник подчеркнул, что многих людей украинские спецслужбы вербуют с помощью угроз и шантажа. Однако спецслужбы России не позволят остаться диверсантам безнаказанными.

Сыртланов также обратился к спящим ячейкам в Крыму и других регионах. Военный попросил их взвешивать риски, прежде чем идти на преступления.

Незадолго до этого сообщалось, что житель Орловской области был задержан сотрудниками ФСБ за финансирование украинских террористических организаций.

Ранее следователи выявили фейковый сайт с данными участников спецоперации.