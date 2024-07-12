Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о десятилетней подготовке Украины к конфликту с РФ

Полковник Сыртланов: Украина десять лет готовилась к конфликту с Россией

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина в течение десяти лет готовилась к конфликту с Россией и создавала агентурную сеть в Крыму. Об этом заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не стоит забывать, что Украина начиная с 2014 года активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации», — заявил военный.

Сыртланов отметил, что Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, а также различные агентурные группы, диверсантов. Военный добавил, что правительство страны вербовало сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на российской территории.

Полковник подчеркнул, что многих людей украинские спецслужбы вербуют с помощью угроз и шантажа. Однако спецслужбы России не позволят остаться диверсантам безнаказанными.

Сыртланов также обратился к спящим ячейкам в Крыму и других регионах. Военный попросил их взвешивать риски, прежде чем идти на преступления.

Незадолго до этого сообщалось, что житель Орловской области был задержан сотрудниками ФСБ за финансирование украинских террористических организаций.

Ранее следователи выявили фейковый сайт с данными участников спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами