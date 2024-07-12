В МИД заявили, что Вашингтон мог снять ограничения на использование ВСУ оружия США

Вашингтон, возможно, уже снял ограничения на использование американского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов вглубь российской территории. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат предположил, что на «весьма серьезных уровнях» в Вашингтоне ежедневно идет анализ пределов допустимого с точки зрения применения американского оружия, которое поставляется на вооружение украинской армии.

«Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории уже сняты», — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что заявлениям официальных лиц США любого уровня «нет веры», поскольку вся политика Вашингтона — это политика «с тройным дном, даже не с двойным».

До этого замминистра иностранных дел РФ в своем заявлении указал, что диалог между Россией и США по стратегической стабильности в текущих условиях «невозможен по определению».

Ранее Рябков назвал позором саммит НАТО.