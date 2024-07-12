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В МИД заявили, что Вашингтон мог снять ограничения на использование ВСУ оружия США

Рябков: США могли снять ограничения на использование Киевом американского оружия

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МИД РФ

Вашингтон, возможно, уже снял ограничения на использование американского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов вглубь российской территории. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат предположил, что на «весьма серьезных уровнях» в Вашингтоне ежедневно идет анализ пределов допустимого с точки зрения применения американского оружия, которое поставляется на вооружение украинской армии.

«Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории уже сняты», — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что заявлениям официальных лиц США любого уровня «нет веры», поскольку вся политика Вашингтона — это политика «с тройным дном, даже не с двойным».

До этого замминистра иностранных дел РФ в своем заявлении указал, что диалог между Россией и США по стратегической стабильности в текущих условиях «невозможен по определению».

Ранее Рябков назвал позором саммит НАТО.

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