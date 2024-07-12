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Украину сравнили с расходным материалом

Захарова: НАТО обещает Украине необратимую дорогу не в альянс, а в обрыв

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Организация Североатлантического договора (НАТО) предлагает Украине «необратимую дорогу» не в альянс, а в обрыв. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Захарова также сказала, что Североатлантический альянс использует Украину как расходный материал. По ее мнению, на саммите НАТО «показное единство» альянса по вопросу вступления Киева трещало по швам.

12 июля американский журнал The American Conservative писал, что обещание Украине по членству в НАТО со стороны стран – членов Североатлантического альянса «вбивает клин» в мирное урегулирование украинского конфликта.

В этот же день газета Politico сообщила, что в НАТО считают, что ситуация на Украине будет оставаться тупиковой до конца 2024 года, при этом Запад продолжит поддержку Киева.

До этого посол России в США Анатолий Антонов сказал, что судя по итогам саммита НАТО, Североатлантический альянс встал на путь подготовки к вооруженному конфликту с Россией.

Ранее политолог указал на хаос в заявлениях и действиях западных политиков.

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