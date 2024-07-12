Почти все спонсоры Байдена хотят отказаться финансировать его кампанию

Почти все крупные спонсоры предвыборной кампании президента США Джо Байдена намерены остановить финансирование, поскольку считают, что у главы государства нет шансов переизбраться в ноябре. Об этом сообщает американское издание TMZ.

«Почти все крупные доноры собираются остановить финансирование кампании по переизбранию Байдена», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что среди них уже сложилось общее понимание неспособности Байдена одержать верх над его оппонентом Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в приватных беседах выражают обеспокоенность относительно возможностей Байдена победить Трампа на выборах.

Ранее в НАТО обеспокоились чрезмерным вниманием к состоянию Байдена на саммите альянса.