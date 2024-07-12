Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России ответили на вопрос о «мирном плане» Трампа по Украине

МИД РФ: Москве ничего не известно о мирном плане Трампа по Украине

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

России ничего не известно о мирном плане кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Нет, неизвестно. Я думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются», — сказал Рябков.

12 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Венгерский премьер рассказал, что Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее.

В июне Трамп сказал, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

Ранее Орбан показал кадры встречи с Трампом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами