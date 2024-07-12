В МИД России ответили на вопрос о «мирном плане» Трампа по Украине

России ничего не известно о мирном плане кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Нет, неизвестно. Я думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются», — сказал Рябков.

12 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Венгерский премьер рассказал, что Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее.

В июне Трамп сказал, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

Ранее Орбан показал кадры встречи с Трампом.