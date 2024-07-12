В Германии заявили об ущербе от председательства Венгрии в ЕС

Венгрия за 12 дней председательства в Совете Европейского союза нанесла «большой побочный ущерб» сообществу. Об этом заявил представитель МИД ФР на брифинге, передает ТАСС.

Евросоюзу необходимо посмотреть, как будет протекать в дальнейшем председательство страны в Совете, отметил он.

«У нас сейчас 12-й по счету день [председательства Венгрии], и оно уже оставило позади себя большой побочный ущерб», — сказал представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что ему пока неизвестно о возможном изменении Германией планов по участию ее представителей в мероприятиях Венгрии как председателя в Совете ЕС.

Председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии на шесть месяцев 1 июля.

11 июля финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что Швеция и Финляндия намерены бойкотировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Ранее в ЕС захотели провести встречу ради обсуждения нарушений Венгрии.