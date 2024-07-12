Стало известно, что Обама и Пелоси разочарованы Байденом

Экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в приватных беседах выражают обеспокоенность относительно возможностей президента Джо Байдена победить его оппонента Дональда Трампа на выборах. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Обама и Пелоси в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу Байдена… И бывший президент, и бывший спикер выразили обеспокоенность тем, насколько, по их мнению, президенту стало сложнее победить Дональда Трампа», — говорится в сообщении телеканала.

При этом, как сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией, Обама и Пелоси «наблюдают и ждут», когда Байден примет решение о своем уходе самостоятельно.

Как отмечает телеканал, члены демократической партии США стремятся «вернуться к попыткам победить бывшего президента» Дональда Трампа и поэтому «они умоляют Обаму или Пелоси помочь им добиться этого».

До этого американский портал Axios сообщал, что Пелоси может стать тем человеком, который может отговорить президента Джо Байдена участвовать в выборах.

Отмечается, что Пелоси является «ветераном» американского правительства. Кроме того, президент США уважительно относится к Пелоси. Эти факторы могут повлиять на потенциальное решение Байдена отказаться от предвыборной гонки, добавляет портал.

Ранее в НАТО обеспокоились чрезмерным вниманием к состоянию Байдена на саммите альянса.