Япония заявила, что Россия должна заплатить высокую цену за СВО

Международное сообщество не оставило России выбора, ей придется «заплатить высокую цену» за специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом говорится в Белой книге обороны Японии за текущий год.

«Такие односторонние изменения статус-кво с применением силы пошатнули сами основы международного порядка, в том числе в Азии», — говорится в документе.

Кроме того, в документе японское минобороны призывает международное сообщество «не мириться с действиями России». Из документа следует, что у страны якобы «не осталось другого выбора, кроме как заплатить высокую цену» за спецоперацию на Украине.

Белая книга обороны — это ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире. Также в тексте говорится о деятельности сил самообороны страны. Впервые документ был опубликован в 1970 году. С 1976-го его начали представлять на ежегодной основе.

Также в Белой книге обороны Японии говорится, что страна более не считает, что Вооруженные силы России потеряли мощь в ходе конфликта на Украине.

До этого Япония выразила обеспокоенность совместной военной активностью Китая и России.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.