Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония заявила, что Россия должна заплатить высокую цену за СВО

Минобороны Японии: Россия должна заплатить высокую цену за конфликт на Украине

close
100%
Depositphotos

Международное сообщество не оставило России выбора, ей придется «заплатить высокую цену» за специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом говорится в Белой книге обороны Японии за текущий год.

«Такие односторонние изменения статус-кво с применением силы пошатнули сами основы международного порядка, в том числе в Азии», — говорится в документе.

Кроме того, в документе японское минобороны призывает международное сообщество «не мириться с действиями России». Из документа следует, что у страны якобы «не осталось другого выбора, кроме как заплатить высокую цену» за спецоперацию на Украине.

Белая книга обороны — это ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире. Также в тексте говорится о деятельности сил самообороны страны. Впервые документ был опубликован в 1970 году. С 1976-го его начали представлять на ежегодной основе.

Также в Белой книге обороны Японии говорится, что страна более не считает, что Вооруженные силы России потеряли мощь в ходе конфликта на Украине.

До этого Япония выразила обеспокоенность совместной военной активностью Китая и России.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами