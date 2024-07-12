Китай ввел санкции против американского ВПК

Сразу несколько промышленных компаний Соединенных Штатов попали под санкции Китая из-за того, что поставляли оружие на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

»Китай решил принять контрмеры против ряда соответствующих компаний и высшего менеджмента», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ограничения ввели в отношении Pacific Rim Defense, Maritime Tactical Systems, LKD Aerospace, Anduril Industries, Summit Technologies Inc. и AEVEX Aerospace.

До этого под китайские санкции попала американская компания Lockheed Martin, а также три ее дочерние компании. Также под ограничения попали несколько сотрудников компании. Речь идет о ее генеральном директоре Джеймсе Тайклете и финансовом директоре Джее Малаве. Вместе с ними в санкционный список попал главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джонс.

Ранее генсек НАТО призвал Китай прекратить поддерживать Россию.