В США сообщили, где будут размещены передаваемые Киеву F-16

Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины. Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

Подробности привел помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая перед журналистами на брифинге.

«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине», — сказал он.

До этого сообщалось, что Бельгия и другие страны-члены Североатлантического альянса намерены обеспечить ВСУ боеприпасами для американских истребителей F-16.

При этом власти Бельгии заявили, что не разрешат Украине использовать свои истребители F-16 для атаки целей за пределами своей страны.

Сообщалось также, что Нидерланды закупят боеприпасы для украинских истребителей. В министерстве обороны страны заявили, что Амстердам решил выделить 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.

Ранее в МИД России ответили на заявление о поставках F-16 Украине.