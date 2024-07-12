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В Кремле назвали резонансной оговорку Байдена о Трампе

Песков: оговорка Байдена о Трампе является внутренним делом США

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Reuters

В Кремле обратили внимание на то, что президент США Джо Байден перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом, но считают, что разбираться с этим должны внутри Штатов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание, что весь мир обратил [на это] внимание. Понятно, что это оговорки, которые получили широкий резонанс, но это не наше дело. Это внутреннее дело США», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия оставляет право оценивать шансы кандидатов в президенты Соединенных Штатов на победу американскому избирателю, а сама этим заниматься не будет.

Байден перепутал Харрис с Трампом во время своего выступления на саммите НАТО. Помимо этого, он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «господином Путиным». Как пишет Wall Street Journal, эти оговорки привлекли больше внимания, чем сама речь американского президента.

Ранее в США признали, что оговорки Байдена удручают демократов.

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