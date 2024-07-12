Песков: YouTube сам избрал свой путь

Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube для россиян, но в стране имеются проблемы с оборудованием видеохостинга. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется. Других объяснений тут быть не может», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у властей планы ограничить доступ к сервису.

Говоря о том, планируется ли обращение к YouTube для обсуждения вопроса с оборудованием, он не исключил, что российские компании и ведомства обращались к руководству сервиса.

По его словам, диалог ведется, но это хостинг занял такую позицию в отношении рынка РФ, не российская сторона была инициатором.

«Поэтому компания сама избрала этот путь. Мы можем только сожалеть в этой связи», — отметил он, добавив, что «уход с этого рынка имеет свои технологические последствия».

12 июля источник, близкий к администрации президента, сообщил «Газете.Ru», что в России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре.

Ранее в Госдуме заявили, что замедление YouTube будет происходить по естественным причинам.