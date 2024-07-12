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В Госдуме отреагировали на заявление Литвы об ударах по России

Депутат Чепа: заявление главы МИД Литвы об ударах по России – это провокация

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Слова главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о благодарности Украине за удары по России – это глупость и провокация, которая может иметь серьезные последствия. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT.

«Эта глупость соседствует с провокациями и терроризмом, которые могут приводить к очень печальным последствиям. К сожалению, сегодня таких политиков [в Европе] много», — заявил парламентарий.

По его мнению, подобные заявления связаны с желанием европейских политических деятелей угодить США, хотя при этом обычные люди понимают, чем грозит такая политическая позиция, убежден Чепа. Такие резонансные и необдуманные заявления в России слышат «с большим сожалением», заключил он.

Напомним, Ландсбергис до этого призвал Запад поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь территории России. Он назвал это верным способом «справиться с эскалацией» ситуации на Украине со стороны России.

Ранее конгресс США поддержал снятие всех ограничений на удары ВСУ по России.

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