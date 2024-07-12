Экс-депутат Рады: Орбан произвел разворот в мировой политике

Ситуация в мире постепенно меняется в пользу России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Он отметил, что Москва на сегодняшний день чувствует себя уверенно в меняющейся обстановке, а у Киева становится все меньше сторонников.

Исходя из этой тенденции, по его словам, все понимают, что рано или поздно придется договариваться.

«А если так, то лучше быть среди тех, кто договаривается, чем среди тех, кто продолжает выступать за войну. И в связи с этим [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, который встречался с [45-м президентом США Дональдом] Трампом, с [председателем КНР] Си Цзиньпином, с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и теперь с Путиным, сейчас находится на острие мировой политики», — сказал Царев.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Также глава венгерского кабмина встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Орбан рассказал об изменении целей НАТО.