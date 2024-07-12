Матвиенко «диагностировала» паралич у Всемирной торговой организации

Всемирной торговой организации (ВТО) требуется реформа, так как она переживает крупнейший кризис в своей истории, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом спикер заявила в ходе выступления на Парламентском форуме БРИКС, ее цитирует РИА Новости.

«Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов», — высказалась Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, организации необходимо преобразование, которое восстановит работу ее органов в полном объеме, а также укрепит ее мониторинговую, переговорную и арбитражную функции.

На текущий же момент, отметила Матвиенко, среди участников ВТО имеются слишком сильные разногласия по поводу того, как именно должна развиваться глобальная торговля.

В мае постоянное представительство России при ЕС заявило, что санкции Евросоюза превратились в торгово-политический инструмент по защите собственных экономических интересов в нарушение норм ВТО. По мнению дипломатов, Евросоюз защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизма.

Ранее Матвиенко рассказала о реакции США на работу БРИКС.