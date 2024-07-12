Западу необходимо поблагодарить Украину за желание наносит удары вглубь территории России. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Сегодня они (представители Украины. – Прим. ред.) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим «нет», не сейчас, вместо этого мы должны сказать «спасибо», — написал министр.

По его мнению, это верный способ «справиться с эскалацией» ситуации на Украине со стороны России.

До этого президент США Джо Байден заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по Москве или на схожую глубину на территории России оружием производства Соединенных Штатов является бессмысленным.

21 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву право использовать американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих из-за границы. Изначально целями могли быть только Вооруженные силы РФ, находящиеся на границе в районе Харьковской области. Однако позже США изменили свое решение, позволив Украине применять их оружие для ударов по любой точке пересечения границы российскими солдатами.

Ранее в Пентагоне рассказали, как относятся к ударам американским оружием по Крыму.