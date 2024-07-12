В Госдеп доставили посылку от советника главы ДНР для Нуланд

Кованная из осколка снаряда роза, подаренная бывшей замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, доставлена в Госдеп. Об этом ТАСС рассказал Гагин.

Он сообщил, что ему пришло оповещение о доставке посылки по адресу — в Госдеп. Гагин добавил, что сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, и вместо нее посылку должен был получить господин Блинкен.

В середине июня советник главы ДНР сообщал, что отправил кованную из артснаряда розу в подарок Нуланд. Посылка сопровождалась письмом с призывом о прекращении поставок вооружения Киеву и просьбой передать розу бывшему пресс-секретарю Госдепа.

В мае Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил о необходимости снять запрет на использование западного оружия для ударов Украины по объектам на российской территории.

Ранее Генштаб ВСУ назвал «самую горячую точку» на фронте.