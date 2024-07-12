Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдеп доставили посылку от советника главы ДНР для Нуланд

Гагин: Нуланд доставили посылку с кованной из осколка снаряда розой

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Кованная из осколка снаряда роза, подаренная бывшей замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, доставлена в Госдеп. Об этом ТАСС рассказал Гагин.

Он сообщил, что ему пришло оповещение о доставке посылки по адресу — в Госдеп. Гагин добавил, что сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, и вместо нее посылку должен был получить господин Блинкен.

В середине июня советник главы ДНР сообщал, что отправил кованную из артснаряда розу в подарок Нуланд. Посылка сопровождалась письмом с призывом о прекращении поставок вооружения Киеву и просьбой передать розу бывшему пресс-секретарю Госдепа.

В мае Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил о необходимости снять запрет на использование западного оружия для ударов Украины по объектам на российской территории.

Ранее Генштаб ВСУ назвал «самую горячую точку» на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами