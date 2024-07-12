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Захарова иронично назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

Захарова о Байдене: налицо пророссийский кандидат, которым управляет Кремль

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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден — пророссийский кандидат на американских выборах, которым управляет Кремль. Об этом иронично заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя речь Байдена, в которой он перепутал российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

11 июля Джо Байден в ходе выступления на саммите НАТО заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «который обладает не только мужеством, но и решимостью». «Дамы и господа — президент Путин», — продолжил он.

По словам Захаровой, уже невозможно скрыть «российское вмешательство в американские выборы».

«Налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — написала дипломат.

Она также добавила, что стоит ждать «истерики» бывшей первой леди США Хилари Клинтон по поводу «нападения на американскую демократию» и доклад Госдепа о раскрытии заговора «внутренних террористов».

Ранее Байден перепутал Украину с Ураном.

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