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Украинский дипломат хочет уволиться после скандала с мужем-миллиардером

Дипломат Джапарова подала в отставку после скандала с выездом за границу мужа

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ITU/R.Farrell/Wikimedia

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене и бывший первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа-миллиардера Геннадия Боголюбова. Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Кулебы», — написала она.

По словам Джапаровой, она не нарушала закон и не использовала служебное положение в личных интересах.

Дипломат также назвала последние события, связанные с ее семьей и лично ею, «манипулятивными и несправедливыми».

7 июля сообщалось, что экс-акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов мог незаконно покинуть Украину. Официально он не пересекал границу, однако уехал из страны, не проходя официальные пункты пропуска или используя паспорт на чужое имя. Предполагается, что бизнесмен может находиться в Австрии.

Позднее Боголюбову предъявили обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом. Издание «Украинская правда» сообщило, что Джапарова подвезла супруга на машине к вокзалу в Киеве, где он сел на поезд, на котором выехал в Польшу.

Ранее бывшего депутата Рады объявили в розыск в России.

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