В МИД РФ считают, что ЕС может собирать данные о российских объектах в Армении

Гражданская миссия Евросоюза может вести сбор разведданных о российских объектах в Армении и всех соседних с ней стран. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Российская сторона негативно оценивает деятельность этой миссии, в рамках которой ЕС, считает дипломат, хочет попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам России, Ирана и Турции.

По его словам, «осязаемых» результатов работы наблюдателей ЕС Россия не видит, они направляют свои отчеты в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Кроме того, их присутствие не предотвратило «периодические обострения на армяно-азербайджанской границе».

«Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств», — сказал Галузин.

Гражданская миссия Евросоюза в Армении начала работу 20 февраля 2023 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что наблюдатели могут остаться наблюдать за ситуацией на армяно-азербайджанской границе еще на два года.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова вступить в Евросоюз.