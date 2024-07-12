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Россия заинтересована в урегулировании конфликта между Лукашенко и Пашиняном

Галузин: РФ хочет завершения периода осложнений отношений Еревана и Минска

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РИА Новости

Россия заинтересована в том, чтобы период осложнений между Арменией и Белоруссией скорее завершился. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

МИД сложно объяснить жесткую позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении «белорусских партнеров», сказал Галузин, отвечая на вопрос, намерена ли Россия участвовать в урегулировании конфликта между главой армянского правительства и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе и его инициативы были направлены на примирение «противоборствующих сторон».

Дипломат отметил, что Армения и Белоруссия являются союзниками России, с которыми у Москвы развивается «многоплановое сотрудничество». Кроме того, эти страны входят в состав СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Российский МИД рассчитывает, что «временные разногласия» не окажут негативное влияние на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, подчеркнул замминистра и добавил, что российская сторона призывает Армению и Белоруссию «посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого» РФ хочет видеть обе страны.

13 июня Пашинян заявил, что никогда не поедет в Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Он также обвинил его в подготовке войны против республики, которая заключалась в поддержке Азербайджана.

Ранее белорусский политолог объяснил критику Пашиняна в адрес Лукашенко.

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