В США усилились опасения по поводу ментального здоровья Байдена

Ошибки президента США Джо Байдена, допущенные им в ходе выступления на саммите НАТО и пресс-конференции по итогам мероприятия, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей. Об этом пишет Bloomberg.

Когда глава государства произносил речь перед коллегами из других стран — членов НАТО, он спутал украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого инцидента хозяин Белого дома провел пресс-конференцию с журналистами, на которой по ошибке назвал своего предшественника Дональда Трампа вице-президентом страны. Сейчас соответствующий пост занимает Камала Харрис.

В материале отмечается, что эти оговорки «вызвала насмешки» в социальных сетях. Пользователи обратили внимание, что Байден перепутал сразу двух своих «главных врагов» с двумя своими «главными союзниками».

Авторы статьи подчеркнули, что данные инциденты усилили опасения чиновников и граждан по поводу способности действующего президента возглавлять государство. В результате предвыборная кампания нынешнего хозяина Белого дома вновь оказалась под угрозой, резюмировали обозреватели.

11 июля Байден выступил на саммите НАТО, который состоялся в Вашингтоне. Американский лидер рассказал о поддержке Украины, но оговорился, когда пытался пригласить президента этой страны на сцену. Он назвал Зеленского «президентом Путиным», но быстро осознал ошибку и попытался объяснить ее постоянными мыслями о победе в конфликте.

Ранее Байден перепутал Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.