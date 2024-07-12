Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Бразилии высказались насчет мира на Украине

МИД Бразилии считает, что переговоры по Украине невозможно навязывать

close
100%
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Переговоры по Украине невозможно навязывать — стороны сами должны хотеть начать процесс мирного урегулирования. Об этом РИА Новости заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«Нельзя ничего навязать сторонам, стороны должны хотеть, понять, что настал момент для переговоров», — заявил бразильский дипломат.

Он добавил, что Бразилия надеется на скорейший диалог по украинскому конфликту, и страна готова содействовать поиску решения.

Бразилия последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине и не поставляет Вооруженным силам Украины вооружения.

До этого президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение.

Ранее президент Джо Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами