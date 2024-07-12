В МИД Бразилии высказались насчет мира на Украине

Переговоры по Украине невозможно навязывать — стороны сами должны хотеть начать процесс мирного урегулирования. Об этом РИА Новости заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«Нельзя ничего навязать сторонам, стороны должны хотеть, понять, что настал момент для переговоров», — заявил бразильский дипломат.

Он добавил, что Бразилия надеется на скорейший диалог по украинскому конфликту, и страна готова содействовать поиску решения.

Бразилия последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине и не поставляет Вооруженным силам Украины вооружения.

До этого президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение.

Ранее президент Джо Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.