Байден объяснил, в каком случае пройдет дополнительное обследование

Президент США Джо Байден заявил, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, но он готов к ним, если врачи потребуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что прошел три значительных обследования у неврологов, которые сказали, что президент США находится в хорошей форме.

По словам Байдена, он не станет возражать, если его направят на еще одно обследование.

По его словам, во время ежегодных обследований он довольно серьезно общается с неврологом в том числе. Врачи, как заявил Байден, не сомневаются в его состоянии здоровья.

До этого стало известно, что за последние восемь месяцев президента США Джо Байдена восемь раз обследовал эксперт по болезни Паркинсона.

Факт проведения осмотров признали в Белом доме, уточнив, что визиты указанного врача были лишь частью традиционных и регулярных обследований главы государства, в которых участвовали и другие специалисты.

9 июля сообщалось, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи.

Ранее Байден отказался выходить из предвыборной гонки.