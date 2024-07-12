Байден рассказал о негативном влиянии Китая

Президент США Джо Байден заявил, что Китай подрывает безопасность в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и ему придется за это заплатить. Об этом сообщает ТАСС.

Байден подчеркнул, что китайская сторона должна понять, что если она будет предоставлять Российской Федерации информацию и мощности, а также работать с КНДР и другими странами, чтобы помочь Москве с вооружением, то Пекин не извлечет из этого экономической выгоды в виде инвестиций, которые ищет.

Президент США добавил, что ряд союзников Вашингтона в Европе планирует приступить к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с продолжающимся экономическим сотрудничеством Пекина с Москвой.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал белорусско-китайские учения приближением Китая к границам НАТО.

Накануне первый заместитель американского государственного секретаря Курт Кэмпбелл заявил, что госдеп США считает необходимым приглашать ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на все последующие саммиты НАТО.

Ранее в НАТО высказались о возможности глобального расширения организации.