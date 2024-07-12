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Бразилия направит приглашение на саммит G20 Путину

МИД Бразилии сообщил, что скоро направит приглашение на G20 Путину

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Правительство Бразилии планирует в ближайшем будущем отправить официальные приглашения лидерам различных стран на предстоящий саммит «Большой двадцатки», включая президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу РИА Новости.
«В течение ближайших недель мы планируем отправить приглашения всем главам государств-участников», — подчеркнул Сампайу.

На вопрос о том, были ли приглашения уже направлены в столицы других стран, он воздержался от комментариев.

Бразилия занимает председательство в G20 с 1 декабря 2023 года, а завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В начале июля посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что совет министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) пройдет 25 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, а после него состоится саммит в Рио-де-Жанейро.

По оценке дипломата, ожидается, что крупнейшие экономики подтвердят свою приверженность к укреплению многостороннего сотрудничества, устоям Устава ООН и международного права, а также коллективному реагированию на глобальные вызовы.

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