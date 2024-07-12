Австралия сообщила о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Австралия выделит Украине пакет военной помощи на сумму около $250 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте министерства обороны страны.

В заявлении отмечается, что австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе вместе с членами правительства продолжают оказывать Киеву неизменную поддержку.

«Правительство <...> объявляет о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму $250 млн», — говорится в пресс-релизе.

Из публикации следует, что благодаря этому Канберра увеличит общую сумму предоставленной Киеву военной помощи до почти $1,1 млрд. При этом последний пакет помощи Украине со стороны Австралии состоял из ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанкового оружия и оружия класса «воздух-земля», а также боеприпасов и партии обуви.

11 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $225 млн. Вашингтон планирует предоставить Киеву снаряды для комплексов Javelin и TOW, ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и иные виды боеприпасов.

Ранее страны — члены НАТО договорились передать Украине более 10 тыс. женских бронежилетов.